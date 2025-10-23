TRASPORTI: CONFTRASPORTO, ETS CREA EXTRA GETTITO 6-8 MLD SU SCALA UE, CON ETS2 PREZZI CARBURANTE SU

Con riferimento al trasporto su gomma, si avrà un aumento per tutti gli utilizzatori, privati e imprese, del prezzo finale del gasolio. Lo studio presentato stima un gettito su scala nazionale tra i 2 e i 3 miliardi di euro su base annua, a seconda del costo di una quota di Ets2. Le stime parlano di un valore sul prezzo del gasolio di circa 30 centesimi per litro, con un aumento di prezzo di circa il 20%.

Conftrasporto evidenzia l’avvio verso una nuova impennata dei prezzi, paragonabili a quelli dello shock energetico del 2022 post-guerra in Ucraina, con la differenza che in quel caso fu una conseguenza di un evento esterno, che portò il Governo a contenere il prezzo del carburante, e questa volta è conseguenza di una precisa scelta. Il costo dell’Ets2, inoltre, si aggiunge a quello dell’accisa, già la più alta di Europa. Per le imprese di autotrasporto si prospetta la tempesta perfetta, con la quota di Ets2 che annulla definitivamente il rimborso parziale dell’accisa. Il report conferma l’incertezza internazionale che si riflette sui mercati e sui flussi internazionali. A fronte di tutto ciò, aumenta il peso della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale. Il 76% delle imprese di trasporto prevede che nei prossimi anni l’intelligenza artificiale introdurrà profondi cambiamenti all’esecuzione dei servizi, migliorandone la qualità, riducendo i costi e impattando in maniera positiva sulla sostenibilità ambientale.

“La decima edizione del Forum rappresenta un momento importante per molti aspetti: in primis l’intuizione del Forum, voluta dai presidenti Palenzona e Uggè, per consolidare il ruolo di Conftasporto -Confcommercio e creare un appuntamento di livello per tutto il settore. Abbiamo dimostrato che le politiche di decarbonizzazione così strutturate non funzionano, si tramutano in una tassa sulle imprese, non garantiscano maggiore sostenibilità ambientale e non porteranno uno spostamento modale, con un ritorno al tutto strada che francamente ci lascia un po’ disorientati. Nel corso dei lavori vedremo come, purtroppo, rimane ancora valido lo slogan che lanciammo nel 2015, 10 anni fa, di un’Italia disconnessa per le inefficienze lungo l’arco alpino e la saturazione delle infrastrutture. Vedremo come le trasformazioni del mondo del lavoro richiedono una serie di correttivi normativi e politiche attive oggi necessarie a fronte di una profonda evoluzione del paradigma utilizzato”, sottolinea il presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, Pasquale Russo. “Auspichiamo un confronto con il Governo per portare le nostre proposte, non di parte ma, come è la nostra rappresentanza, sulla base di interessi diffusi per lo sviluppo del sistema economico del Paese” conclude Russo.