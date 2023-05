Al Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà durante il Salone del Libro di Torino, Marta Grelli presenterà la startup Travelin. La CEO e Co-Founder del progetto ha descritto la piattaforma come il “primo travel planner inclusivo italiano”.

Travelin, Marta Grelli presenta la startup al Festival dello Sviluppo Sostenibile

Il prossimo venerdì 19 maggio, alle ore 11:30, la startup Travelin verrà presentata in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 che si terrà nella cornice del Salone del Libro di Torino, durante il Caffè Letterario. All’evento denominato “Attraverso lo specchio tra sviluppo sostenibile e cultura”, tra i relatori presenti, ci sarà anche la CEO e Co-Founder della startup, Marta Grelli, che illustrerà le caratteristiche del primo travel planner inclusivo italiano. Grelli, startupper torinese, ha ideato e sviluppato un progetto che consente anche alle persone affette da disabilità di creare il proprio itinerario di viaggio in modo autonomo oppure ispirandosi a quelli condivisi dagli altri utenti che fanno parte della comunità attiva sulla piattaforma. In questo modo, i singoli utenti possono personalizzare i propri itinerari rispondendo in modo adeguato alle esigenze specifiche imposte dalle rispettive disabilità.

Accedendo alla piattaforma, l’utente può programmare un viaggio esplorando attività o siti turistici ricorrendo a filtri di accessibilità che gli consentano di selezionare le proprie esigenze. In caso di cecità, ad esempio, è possibile individuare mostre dotate di percorsi tattili oppure, in caso di celiachia, si può individuare un’esperienza di degustazione personalizzata.

A chi si rivolge il progetto e com’è strutturato

La startup Travelin offre agli utenti informazioni professionali alle quali tutti possono accedere sfruttando l’editing con testo facilitato e una descrizione visiva di quello che si vede nei sititi turistici per garantire anche alle persone cieche o ipovedenti di viaggiare in completa autonomia. In quest’ottica, la startup aiuta a “creare itinerari personalizzati di viaggio in base alle esigenze di accessibilità (motoria, alimentare, ma anche anziani e famiglie con bambini piccoli)”.

L’operazione avviata da Grelli si pone come obiettivo quello di stimolare la creazione di una società più inclusiva affinché anche le persone con disabilità possano visitare luoghi e accedere a percorsi di cultura, altrimenti appannaggio esclusivo di chi non deve fare i conti con problemi di accessibilità. Il progetto intende anche valorizzare il patrimonio culturale italiano che, inevitabilmente, trarrebbe beneficio dalla possibilità di allargare la platea di pubblico alla quale si rivolge abitualmente.

In questo contesto, è stato segnalato che sono già partite collaborazioni con due comuni pilota ossia Cremona e San Vito al Tagliamento. I due comuni stanno inserendo sulla piattaforma luoghi e attività. Altri comuni, invece, sono in attesa di poter accedere al portale.

Travelin, che vanta una partnership con Asvis e con la Rete dei Comuni sostenibili, oltre a offrire interessanti opzioni di viaggio personalizzate ai suoi utenti, supporta anche le attività turistiche locali consentendo loro di mappare l’accessibilità della loro struttura. In questo modo, possono rivolgersi a un pubblico più ampio dando vita a una realtà più “equa e inclusiva”.