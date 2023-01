Travolta e uccisa da una valanga: morta a 30 anni

Arianna Sittoni, che nella tragedia della Marmolada si era salvata, questa volta è stata travolta e uccisa da una valanga in val Orsera.

Gravi le condizioni del suo compagno di escursioni, il gestore del rifugio Malga Caldenave.

Trentenne travolta da una valanga

La trentenne si trovava in montagna per praticare sci alpino nella zona orientale del Trentino Alto Adige, sulla catena del Lagorai. Quando si è verificata la valanga la donna è morta sul colpo. L’uomo che era con lei, Guido Trevisan, è ferito gravemente e si è rotto una gamba. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

I due si erano avviati prima di pranzo nella tarda mattinata del 24 gennaio per poter ammirare il panorama che offre la Val Campelle. Poco dopo le 16:00 i familiari dei due alpinisti hanno lanciato l’allarme non vedendoli tornare.

L’uomo era cosciente

Arianna è stata trovata sotto uno spesso strato di neve. Guido invece era sepolto per metà nella neve. L’uomo era cosciente e aveva creato una bolla d’aria sotto la neve per poter respirare.

Trevisan è stato portato in ospedale nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. L’uomo era stato il proprietario del rifugio Pian dei Fiacconi che era stato travolto da una slavina nel 2020. Oggi gestisce il rifugio Malga Caldenave.

Passione per la montagna

La passione che Arianna aveva per la montagna l’aveva sempre condivisa sul suo profilo Instagram pubblicando spesso le foto delle sue escursioni. Riguardo alla tragedia della Marmolata, avvenuta mentre lei si stava arrampicando non lontano da lì, aveva scritto un post molto toccante.

