Travolto ed ucciso da una "mucca volante" mentre fa pipì

Un bisogno impellente che gli è costato la vita assieme ad una buona dose di sfortuna: un uomo è stato travolto ed ucciso da una “mucca volante” mentre faceva pipì. I media spiegano che in India un 82enne è stato investito e schiacciato dall’animale a sua volta centrato dal treno che sopraggiungeva sul binario vicino al quale l’uomo si stava “svuotando”. La curiosa e terribile notizia è stata data dal Mail Online. Il media ha spiegato che l’82enne Shivdayal Sharma, un ex elettricista delle ferrovie in pensione da 22 anni, è morto sul colpo.

Travolto ed ucciso da una “mucca volante”

A colpirlo una mucca “piovuta letteralmente dal cielo”. Secondo quanto riferito dal Mail tutto sarebbe accaduto in India, nel distretto di Alwar, nello Stato del Rajasthan. Una prima ricostruzione della surreale tragedia spiega che l’anziano stava facendo pipì sui binari del treno quando il Vande Bharat Express, treno elettrico che opera in India, ha investito una mucca. Il bovino stava pascolando proprio sui binari e quel devastante impatto lo ha scagliato per oltre una trentina di metri in avanti, in un tragico volo a parabola.

Un volo di 30 metri addosso alla vittima

E purtroppo quel volo è terminato addosso all’82enne che è stato schiacciato dal peso immane della mucca e dall’energia cinetica che il convoglio aveva impresso alla sua massa dopo averla lanciata in aria. Per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare: da quanto si apprende il pensionato è morto sul colpo.