Un treno che si stava dirigendo a Brescia ha deragliato intorno alle 17.40 di sabato 10 dicembre.

A bordo sarebbero stati presenti tra una ventina e una trentina di passeggeri. Il mezzo aveva lasciato la stazione di Iseo. Non ci sarebbero per il momento gravi conseguenze per i passeggeri.

Stando a quanto riporta RaiNews, il mezzo coinvolto è il treno regionale n. 169 che era partito da Sale Marasino e che sarebbe dovuto arrivare a Brescia alle 17.07.

Da prime informazioni sulla vicenda non ci sarebbero stati fortunatamente feriti gravi anche se diverse persone avrebbero affermato di avere contusioni. Pare inoltre che una delle carrozze sarebbe finita fuori dai binari in seguito ad uno scambio proprio mentre stava attraversando il passaggio a livello sud sito in via Roma.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e con essi – seppure a scopo precauzionale – anche due ambulanze.

Non ci sarebbe stato ad ogni modo bisogno di condurre i passeggeri in ospedale, ma Trenord ha comunque fatto sapere che sono stati fatti accompagnare ad Iseo. Da lì è stato messo a disposizione un bus sostitutivo. Disposta inoltre la sospensione della circolazione sul tratto ferroviario nel quale è avvenuto l’incidente. Giunti infine nel luogo del deragliamento anche vigili del Fuoco e Carabinieri.