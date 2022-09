Tre bambini morti annegati sulla spiaggia di New York: si sospetta della madre

Orrore negli Usa, tre bambini morti annegati sulla spiaggia di New York dopo ore di ricerche ed una "strana" chiamata al 911 da parte del loro papà

Orrore negli Usa, dove tre bambini sono stati trovati morti annegati sulla spiaggia di New York: si sospetta della madre. Zachary, Liliana ed Oliver, di e 4 anni e di tre soli mesi, sono stati rinvenuti senza vita a Coney Island e la loro mamma Erin Merdy viene interrogata dalla polizia ancora in queste ore.

Il macabro ritrovamento è stato effettuato dalla polizia della Grande Mela che ha identificato le vittime nelle prime ore di ieri, al termine di una nottata di ricerche.

Tre bambini morti annegati a New York

Tutto è cominciato intorno alle 2 meno 20 di notte ora locale, quando una chiamata al 911 da parte un membro della famiglia ha spiegato allarmata che la madre dei bambini forse poteva far loro male. A quel punto la polizia arriva a casa della donna, in Neptune Avenue a Brooklyn, ma lì non c’è nessuno.

O meglio, c’è il padre dei bambini che “consiglia agli agenti” di cercare sul lungomare di Riegelmann Boardwalk.

La madre rintracciata e la terribile scoperta

Partono le ricerche e dopo le 3.30 i poliziotti rintracciano la madre ma i piccoli non sono con lei: Kenneth Corey, capo della polizia di New York, spiega che Erin Merdy è “fradicia, scalza e in stato confusionale sulla Brighton 6th Street”. Le ricerche vanno avanti ed alle 4.42 del mattino i poliziotti trovano i corpi dei bambini sulla spiaggia.

Inutili per i piccoli tutte la manovre salvavita del caso e i 3 bambini vengono dichiarati morti al Coney Island Hospital. L’interrogatorio di Erin Merdy ha fatto emergere finora che in passato la donna ha sofferto di alcuni disturbi psichiatrici. Attenzione, al momento gli agenti “non hanno notizie riguardo a eventuali precedenti di casi di abuso o abbandono dei bambini annegati”.