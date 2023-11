Israele e Hamas hanno finalmente raggiunto un accordo su una tregua che potrà permettere un consistente rilascio di ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri. Lo stop ai combattimenti non è definitivo, ma potrà essere prorogato di giorno in giorno, se la cellula terroristica rilascerà altri ostaggi. Da tutto il mondo arrivano reazioni positive, in particolare assumono molta importanza quelle degli Usa e della Russia.

Tregua Israele-Hamas, le reazioni di Usa e Russia: parla Biden

“Sono estremamente soddisfatto per la tregua raggiunta in Medio Oriente” – dichiara Joe Biden in merito all’accordo trovato nella notte fra Israele e Hamas per il momentaneo stop dai combattimenti. “Ringrazio lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani del Qatar e il presidente Abdel-Fattah al-Sisi dell’Egitto per la loro collaborazione nel raggiungimento di questo accordo” – spiega ancora il presidente degli Usa, che poi termina – “Sono estremamente gratificato dal venire a sapere che molti ostaggi saranno rilasciati“.

Tregua Israele-Hamas, le reazioni di Usa e Russia: il commento di Mosca

Non molto diverse le reazioni dal Cremlino: “Mosca accoglie con favore l’accordo raggiunto tra Israele e Hamas su una pausa umanitaria di quattro giorni a Gaza”– comunica all’agenzia Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Mosca accoglie con favore l’accordo di cessate il fuoco, qualcosa che la Russia ha chiesto da quando il conflitto si è intensificato” – spiega ancora soffermandosi a lodare, in particolare, il ruolo ricoperto dal presidente Al-Thani nella mediazione.