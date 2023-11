Guerra in Medio Oriente, raid su campo profughi Nuseirat: 17 morti

Nonostante le ultime notizie positive riguardanti una possibile tregua tra Hamas e Israele, nella Striscia di Gaza non si arrestano i bombardamenti. Nelle scorse ore, infatti, l’Idf ha portato a termine un nuovo tremendo attacco sul campo profughi di Nuseirat.

Israele-Hamas, morti campo profughi Nuseirat: l’attacco

A dare la notizia per prima è stata l’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘ che ha spiegato come Israele abbia attaccato nel corso della notte il campo profughi di Nuseirat, sito nel sud di Gaza. Secondo quanto si apprende, le vittime di quest’ultimo raid sarebbero 17, tra le quali figurerebbero anche diverse donne e alcuni bambini. I bombardamenti sono proseguiti anche a Jabalia, dove le autorità palestinesi hanno estratto dalle macerie di un edificio tre corpi di civili privi di vita. ‘Al Jazeera‘ racconta che, ancora adesso, alcune persone sono intrappolate sotto le macerie: il numero delle vittime potrebbe essere dunque rivisto nelle prossime ore.

Israele-Hamas, morti campo profughi Nuseirat: perdite per l’Idf

Anche Israele piange i suoi morti perché, come spiega il ‘Times of Israel‘, altri due soldati dell’Idf avrebbero perso la vita nelle scorse ore nel corso di un duro combattimento avvenuto a nord di Gaza. In totale, riportano i media israeliani, l’esercito dello Stato ebraico può contare 68 caduti tra le fila dei suoi militari dall’inizio delle operazioni di terra nella Striscia.