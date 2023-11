Tregua Israele-Hamas, rilasciati altri ostaggi israeliani

Nel terzo giorno di tregua tra Israele e Hamas, sono stati rilasciati altri 14 ostaggi israeliani e 39 palestinesi. Sulla situazione in essere tra le due realtà, è intervenuto il presidente americano Joe Biden che auspica un’estensione della pausa legata alle ostilità tra lo Stato ebraico e la Striscia di Gaza.

Prosegue la tregua tra Israele e Hamas. Nel pomeriggio di domenica 26 novembre, i miliziani hanno consegnato alla Croce Rossa 14 ostaggi israeliani, tra cui 9 bambini, e 4 ostaggi thailandesi. È quanto riferito dalla tv israeliana Canale 13.

“Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, gli ostaggi che sono stati consegnati sono 14 israeliani e quattro stranieri”, ha poi scritto su X il portavoce dell’esercito israeliano (Idf), Daniel Hagari.

A seguito del rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, Eli Bin, direttore del Magen David Adom, equivalente israeliano della Croce Rossa, ha riferito che tutti i soggetti riconsegnati a Israele “sono in buone condizioni”. “Sono adesso diretti da Gaza verso il confine con l’Egitto”, ha aggiunto Bin.

Stando a quanto comunicato da Canale 13, però, una donna rilasciata dall’organizzazione sarebbe “in gravi condizioni”. L’identità della signora non è stata rivelata ma è stato confermato che sia stata trasferita in elicottero all’ospedale Soroka di Beer Sheva (Negev).

Tra gli ostaggi rilasciati, a quanto si apprende, c’è anche Abigail Mor Idan, la bambin da quattro anni israelo-americana i cui genitori sono stati brutalmente uccisi durante gli attacchi dei miliziani dello scorso 7 ottobre. A comunicare la notizia è stata la Cnn che ha citato fonti proprie e che ha precisato che la piccola è con la Croce Rossa.

A quanto si apprende, la lista degli ostaggi israeliani rilasciati nel terzo giorno di tregua da Hamas rispondo ai seguenti nomi: Abigail Mor Idan (4 anni); Alma Avraham (84); Aviva Adrian Siegal (62); Hagar Brodetz (40); Ofri Brodetz(10);Yuval Brodetz (8); Uriah Brodetz (4); Hen Goldstein-Almog (48); Agam Goldstein-Almog (17); Gal Goldstein-Almog (11); Tal Goldstein-Almog (8); Dafna Elyakim (15); Ela Elyakim (8); Ron Kriboy (25), doppia cittadinanza di Israele e Russia.

The Government of Israel embraces the 17 hostages who are returning to Israel today (Sunday, 26 November 2023): 14 of our citizens and three foreign nationals, who have returned to Israeli territory.

