Nella notte tra venerdì e sabato la capitale è stata colpita da quello che l’aviazione ha descritto come il più grande attacco di droni della Russia. L’allarme per i raid aerei è durato in totale sei ore.

Ucraina, Kiev colpita da un attacco senza precedenti

La Reuters riferisce che cinque persone sono rimaste ferite mentre il continuo rombo delle difese aeree e delle esplosioni svegliava i residenti. L’attacco, che ha utilizzato i droni kamikaze Shahed di progettazione iraniana, ha iniziato a colpire diversi quartieri di Kiev nelle prime ore di sabato. Un portavoce dell’amministrazione comunale della capitale ha dichiarato all’emittente pubblica Suspilne che sono stati abbattuti almeno circa 71 dei 75 droni.

La conta dei danni

Il sindaco Vitali Klitschko ha scritto su Telegram che l’attacco ha ferito cinque persone, tra cui una bambina di 11 anni, e ha danneggiato edifici in tutti i quartieri della città. I frammenti di un drone abbattuto hanno provocato un incendio in un asilo nido. Il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato che l’attacco è avvenuto il giorno in cui gli ucraini commemorano la loro peggiore tragedia nazionale. Si tratta della carestia dell’Holodomor avvenuta tra il 1932 e il 1933, in cui morirono di fame diversi milioni di persone.

Licenziamenti ai vertici dell’esercito

Il premier ha anche annunciato gli ultimi licenziamenti nell’esercito. Quattro vicecomandanti della guardia nazionale sono stati rimossi dal ruolo, ma non è stata fornita alcuna motivazione in merito. Il governo di Kiev ha promesso di rendere le operazioni militari più efficienti e rispondenti alle esigenze dei soldati. A venti mesi dall’invasione su larga scala da parte della Russia, tuttavia, a preoccupare sono soprattutto i rapporti con gli alleati, su cui l’Ucraina conta per gli aiuti militari, economici e umanitari essenziali a combattere le truppe del Cremlino.

Gli aiuti occidentali

Il mese scorso, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva chiesto al Congresso di approvare diversi miliardi di dollari di assistenza per l’Ucraina, ma il finanziamento è stato omesso da una legge di spesa provvisoria approvata la scorsa settimana. Il fatto ha sollevato non poche preoccupazioni a Kiev, che teme possa non passare. Il presidente ucraino, intanto, ha discusso degli “sforzi per mantenere l’unità europea” in una telefonata con il primo ministro olandese uscente Mark Rutte, dopo che il Partito per la Libertà di Geert Wilders ha vinto le ultime elezioni.