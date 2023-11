Il populista olandese di estrema destra Geert Wilders, contrario all’UE e anti-islam, ha conquistato la presidenza con una vittoria shock alle elezioni.

Elezioni Olanda, vince la destra di Wilders

Oltre 13milioni di olandesi si sono recati alle urne, con un’affluenza in calo rispetto agli anni precedenti. Il Partito della Libertà (PVV) ha conquistato 37 seggi su 150, precedendo di gran lunga i 25 della lista congiunta Socialdemocratici-Verdi di Timmermans e i 24 del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD) del primo ministro uscente Mark Rutte. Wilders inizierà da oggi a cercare i partner di coalizione. Un accordo tra il PVV, i liberali di destra (VVD) e il Nuovo contratto sociale (NSC) del centrista Pieter Omtzigt sarebbe la scelta più ovvia. Potrebbe però richiedere mesi di difficili trattative soprattutto perché quasi nessuno dei partiti con cui potrebbe formare un governo condivide le sue idee anti-UE.

Il programma di governo

“Sono fiducioso che possiamo raggiungere un accordo” ha dichiarato Wilders nel suo discorso per la vittoria nella tarda serata di mercoledì. “Vogliamo governare e governeremo“. Fan del primo ministro ungherese Viktor Orban, il neo premier ha promesso di bloccare l’immigrazione, di ridurre i pagamenti olandesi all’Unione Europea e di impedire l’ingresso di nuovi membri nell’UE, tra cui l’Ucraina. In particolare ha spiegato che “i Paesi Bassi saranno restituiti agli olandesi, lo tsunami dell’asilo e la migrazione saranno frenati“. Le organizzazioni islamiche e marocchine, che rappresentano il 5% della popolazione, hanno espresso grande preoccupazione per l’esito delle elezioni.

Esulta l’Europa populista

La vittoria di Wilders arriva due mesi dopo il ritorno al potere in Slovacchia del populista Robert Fico, ugualmente contrario all’UE, che si è impegnato a interrompere gli aiuti militari all’Ucraina e a ridurre l’immigrazione. “Il vento del cambiamento è arrivato. Congratulazioni a Geert Wilders per aver vinto le elezioni olandesi” ha dichiarato Orban dopo la chiusura dei seggi. Anche in Francia l’estrema destra si è rallegrata della vittoria del leader del PVV: “È perché ci sono persone che si rifiutano di vedere la torcia nazionale spenta, che la speranza di cambiamento rimane viva in Europa” ha commentato Marine Le Pen.