La Slovacchia stoppa l'invio di armi all'Ucraina. Nel frattempo Zelensky chiede all'Ue sanzioni più dure per la Russia.

La Slovacchia ha dichiarato che continuerà a fornire supporto all’Ucraina tramite aiuti civili e umanitari, e non più contribuendo militarmente.

La Slovacchia supporterà l’Ucraina solo con aiuti umanitari

A dichiararlo è stato il nuovo Primo ministro slovacco, Robert Fico, proprio all’indomani della sua nomina politica. La Slovacchia cesserà qualsiasi invio di rifornimenti di armi o militari nei confronti dell’Ucraina; continueranno, invece, gli aiuti civili e umanitari.

Una presa di posizione forte da parte del premier slovacco, salito al comando di un nuovo governo di coalizione, associato a un partito di estrema destra filo-russo.

La richiesta di Zelensky all’Ue: “Sanzioni più dure alla Russia”

Nella giornata di oggi, giovedì 26 ottobre, è previsto un nuovo Consiglio europeo – per il quale Ursula Von der Leyen ha preparato una lettera nel quale sono elencate le crucialità in tema di migranti. Un’altra urgenza, invece, continua ad essere il conflitto tra Russia e Ucraina. A tal proposito, il presidente Zelensky è pronto ad avanzare nuove richieste all’Ue, soprattutto in termini di provvedimenti contro le azioni di Putin e di Mosca: