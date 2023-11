Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attualmente a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha partecipato al G20 in videoconferenza: in questa circostanza, ha scelto di rivolgersi in modo diretto al presidente russo Vladimir Putin, asserendo che potrebbe ripristinare la pace in Ucraina ritirandosi dai territori occupati.

Meloni a Berlino da Scholz, l’intervento sull’Ucraina contro Putin al G20

Per il premier Meloni, la Russia potrebbe far tornare la pace in Ucraina ritirandosi dai territori che, da febbraio 2022, ha occupato illegalmente. Lo ha dichiarato in occasione del G20 al quale ha partecipato in video collegamento da Berlino, insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. All’incontro, era presente anche il presidente russo Vladimir Putin.

Durante l’incontro, Meloni ha sottolineato che Putin ha partecipato al G20 “intanto perché era facile farlo in video conferenza non muovendosi da Mosca, e poi perché credo che fosse per lui un’occasione di visibilità politica per fare propaganda”.

Sulla partecipazione di Putin al G20, è intervenuto anche il cancelliere tedesco. Per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, ha osservato Scholz, “il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin ha partecipato oggi a una riunione virtuale del G20”. E ha aggiunto: “Al riguardo ho chiesto a Putin che metta fine all’aggressione all’Ucraina in modo che finalmente la guerra finisca”.

Il rapporto tra Italia e Germania

Restando sul tema del conflitto russo-ucraino, il presidente del Consiglio Meloni ha ribadito che Italia e Germania condividono la “stessa posizione” sul conflitto tra Russia e Ucraina, fondato sul “pieno sostegno” a Kiev. A questo proposito, è stata rimarcata la necessità di andare avanti con “l’assistenza all’Ucraina a 360 gradi” e di puntare sulla ricostruzione del Paese assediato dai russi per “scommettere sul futuro europeo”.

L’intesa italotedesca, tuttavia, non riguarda esclusivamente l’Ucraina. Nella giornata di mercoledì 22 novembre, Scholz e Meloni hanno firmato, presso la Cancellerie federale tedesca, il Piano d’azione per il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. “Quella di oggi è una giornata importante perché la cooperazione tra i due Paesi fa un importante salto in avanti”, ha detto Meloni. Il documento, per il premier, consolida la cooperazione tra Italia e Germania e rappresenta “un’ottima notizia per l’Europa”.