Femminicidio, Schlein sente la Meloni: “Serve educazione nelle scuole”

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha chiamato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando la necessità di introdurre l’educazione affettiva nelle scuole per sradicare dalla società la piaga del femminicidio.

“Lasciamo da parte l’aspro scontro politico, proviamo a far fare un passo in avanti al Paese. Approviamo una legge che renda obbligatoria l’educazione al rispetto all’affettività”. È quanto dichiarato dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine del colloquio con il premier Giorgia Meloni.

Restando sul tema del femminicidio e della violenza contro le donne, la leader dem ha rivolto un ennesimo invito al presidente del Consiglio, chiedendo a maggioranza e opposizioni di collaborare al fine di approvare una legge che “renda obbligatoria l’educazione al rispetto all’affettività”.

Repressione inutile senza prevenzione

Nella relazione alla direzione del partito la Schlein ha affermato: “La violenza di genere è strutturale, non basta la repressione – domani sarà approvata una legge – se non si fa la prevenzione, se non rendiamo obbligatoria l’educazione al rispetto”, ha sottolineato Schlein nella relazione alla direzione del partito.

“Senza un lavoro culturale non fermeremo la mattanza, serve l’educazione, la cultura e bisogna agire dentro le scuole”, ha aggiunto.

I punti di contatto tra maggioranza e opposizioni

“Apprezzo il segnale che ha dato la maggioranza”, ha detto ancoro la segretaria del Pd. “Con il parere favorevole al nostro ordine del giorno che chiede di mettere risorse alla formazione degli operatori e delle operatrici, calendarizzare in tempi rapidi le proposte di legge che insistono sulla prevenzione, compreso il nostro sull’educazione al rispetto e all’affettività”, ha concluso.