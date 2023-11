In seguito al terribile dramma che ha coinvolto Giulia Cecchettin, in Italia si è tonrati a parlare molto del tema del femminicidio e della violenza sulle donne. Argomenti come questo possono unire anche personalità così diverse come quelle di due leader di partiti opposti come Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico ha telefonato alla Premier per cercare un confronto sui modi per contrastare la violenza di genere.

Violenza sulle donne, confronto Meloni-Schlein: la telefonata

Il Partito democratico ha pubblicato una nota in cui viene descritto il colloquio telefonico che c’è stato tra Elly Schlein e Giorgia Meloni nelle scorse ore. Nel comunicato si spiega che c’è stato confronto: “In merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere“. L’obiettivo comune è quello di riuscire finalmente a lasciarsi per sempre alle spalle episodi drammatici come quelli che in questo 2023 hanno troppo spesso riempito gli articoli di cronaca delle testate giornalistiche.

Violenza sulle donne, confronto Meloni-Schlein: il ddl

Nel frattempo, in Senato è iniziato l’esame del ddl del governo contro la violenza alle donne. La Commissione Giustizia ha approvato il provvedimento nella giornata di ieri, ma il voto è previsto per la giornata di oggi.