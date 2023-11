Al termine del Vertice Italia-Germania sarà firmato firmato un Piano d'azione per il rafforzamento della cooperazione bilaterale e in ambito europeo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova ora a Berlino per partecipare al Vertice Italia-Germania al termine del quale sarà firmato un Piano d’azione per il rafforzamento della cooperazione bilaterale e in ambito europeo.

Chi partecipa e dove si tiene il summit

Il Vertice Italia-Germania si tiene presso la Cancelleria tedesca. Insieme a Giorgia Meloni sono presenti altri 7 ministri italiani (Esteri, Interno, Difesa, Economia e Finanze, Imprese e Made in Italy, Lavoro e Università) e altrettanti tedeschi. Oltre, naturalmente, al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Il programma del Vertice

Al centro degli argomenti del Vertice troviamo tutti i principali aspetti della cooperazione bilaterale (politica economica ed energetica) in ambito europeo (migrazione, temi economici e allargamento dell’Unione) e internazionale (guerra tra Russia e Ucraina, conflitto tra Israele e Hamas e crisi africane).

Si terrà poi un Business Forum con le principali aziende italiane e tedesche, che verrà aperto e concluso da Meloni e Scholz.

Previsti a seguire degli incontri bilaterali fra i due capi di governo prima della firma del Piano e delle dichiarazioni congiunte alla stampa di Meloni e Scholz.

Il Vertice si concluderà dunque con una sessione plenaria, in cui verranno riferiti gli esiti dei colloqui.