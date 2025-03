Grossi ritardi dalle 7 di stamattina, lunedì 31 marzo 2025, si sono verificati sulla linea dell’alta velocità per un non meglio specificato “inconveniente tecnico” alla stazione di Roma Prenestina.

Forti ritardi ai treni per un inconveniente tecnico alla stazione di Roma Prenestina

L’inconveniente ha determinato disagi notevoli per i viaggiatori, e su diversi treni che viaggiano tra nord e sud passando per Roma si registrano ritardi superiori a 90 minuti. Trenitalia ha fatto sapere che alcuni treni sono stati instradati su percorsi alternativi. Per coloro che stessero subendo ritardi significativi, si può richiedere un rimborso in base al tempo di attesa accumulato.

Come ottenere il rimborso

Se il ritardo è compreso tra 25 e 59 minuti, si ha diritto a un rimborso pari al 25% del prezzo del biglietto, utilizzabile come bonus per acquistare altri servizi Trenitalia. Nel caso in cui di ritardo dai 60 ai 119 minuti, si può ottenere un rimborso del 25% del costo del biglietto come bonus per l’acquisto di altri servizi Trenitalia, in contanti o come riaccredito sulla propria carta di credito. Invece, in caso di ritardo oltre i 120 minuti, si può ottenere un rimborso del 50% del costo del biglietto come bonus per l’acquisto di altri servizi Trenitalia, in contanti o come riaccredito sulla propria carta di credito.