Normativa europea sui diritti dei passeggeri

In Europa, i diritti dei passeggeri aerei sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che stabilisce regole comuni per la compensazione e l’assistenza in caso di cancellazione, ritardo prolungato o negato imbarco. Questa normativa si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dell’Unione Europea, nonché ai voli in arrivo nell’UE operati da compagnie aeree comunitarie.

Chi ha diritto a queste tutele?

Le tutele previste dal Regolamento si applicano a diverse categorie di voli. In particolare, riguardano i voli di linea, charter e low cost. Tuttavia, è importante notare che non si applicano ai voli in partenza da Paesi non comunitari con destinazione nell’UE se operati da compagnie aeree non comunitarie. In questi casi, i passeggeri devono fare riferimento alla legislazione locale e alle norme contrattuali specifiche.

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione

Quando un volo viene cancellato, i passeggeri hanno diritto a scegliere tra tre opzioni: ricevere un rimborso per la parte non effettuata del viaggio, essere imbarcati su un volo alternativo il prima possibile o su un volo alternativo in una data successiva più conveniente. Inoltre, i passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza, che include pasti e bevande in base alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo se necessario e trasferimenti dall’aeroporto al luogo di sistemazione.

Compensazione pecuniaria

Oltre ai diritti di assistenza, i passeggeri possono avere diritto a una compensazione pecuniaria che varia da 250 a 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta aerea. Tuttavia, questa compensazione non è dovuta se la compagnia aerea può dimostrare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali, come condizioni meteorologiche avverse o scioperi.

Come richiedere il rimborso

In caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato, i passeggeri devono contattare la compagnia aerea che ha emesso il biglietto. Molti vettori aerei offrono una sezione dedicata sui loro siti web per avviare la pratica di rimborso. Se la compagnia non risponde o nega il rimborso, è possibile rivolgersi a organizzazioni specializzate come RimborsoAlVolo per assistenza legale e per avviare le azioni necessarie contro il vettore aereo.