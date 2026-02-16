Questa mattina, lunedì 16 febbraio, un treno con circa 80 passeggeri è deragliato sulla linea Frutigen–Briga, in Svizzera, tra Goppenstein e Briga, probabilmente a causa di una valanga. L’incidente avrebbe provocato molti feriti e ha reso necessaria l’immediata sospensione del traffico ferroviario, mentre i soccorsi sono ancora in corso.

Treno deraglia in Svizzera sulla linea Frutigen–Briga: effetti sulla circolazione

A causa del deragliamento, il traffico ferroviario sulla tratta interessata è stato temporaneamente sospeso, come riportato dalle prime indiscrezioni di Rts: le autorità ferroviarie stimano che i disservizi possano protrarsi almeno fino alle 16:00 di oggi, mentre tecnici e soccorritori lavorano per mettere in sicurezza l’area e assistere eventuali feriti.

La polizia cantonale ha confermato che l’operazione di emergenza rimane attiva e che ulteriori dettagli sul bilancio delle persone coinvolte e sulle cause precise saranno resi noti in seguito, una volta completati i primi accertamenti.

Treno deraglia in Svizzera sulla linea Frutigen–Briga: “Ci sono molti feriti”

Questa mattina intorno alle ore 07:00 un convoglio ferroviario è uscito dai binari sulla linea Frutigen–Briga, nel Cantone del Vallese, nella regione di Goppenstein tra Hohtenn e Briga. Secondo la polizia cantonale vallesana, che ha comunicato l’accaduto attraverso un post sui social, sono attualmente in corso le operazioni di soccorso e vi sarebbero probabilmente dei feriti tra i passeggeri presenti a bordo, il cui numero si stima attorno alle 80 persone.

Le prime indicazioni delle autorità e delle Ferrovie Federali Svizzere (CFF) collegano l’incidente a una valanga sulle rotaie, che avrebbe travolto il treno mentre transitava nella zona montana. Le condizioni meteorologiche in Vallese nelle ultime ore vedevano un elevato rischio di valanghe, con pericolo classificato come forte, fattore che potrebbe aver favorito la caduta di neve sui binari.