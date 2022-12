Treno travolge auto con una donna a bordo: vettura trascinata per 100 metri

Tremendo incidente sulla linea ferroviaria.

Il grave sinistro è avvenuto nella giornata del 9 dicembre sulla tratta Chioggia-Adria e ha coinvolto un convoglio composto da un unico vagone, che percorre il tragitto tra Adria e Venezia: il treno ha investito in pieno un’auto, con a bordo una donna, trascinando il veicolo per almeno 100 metri prima di interrompere la sua corsa.

Auto travolta da un treno e trascinata per 100 metri

Uno schianto violentissimo, nel quale la parte frontale del veicolo è stata ridotta ad un cumulo di lamiere.

Sul posto, chiamati d’urgenza, sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento (il sinistro si è verificato a Sant’Anna di Chioggia) per iniziare le operazioni di soccorso ed estrarre dalle lamiere la donna rimasta imprigionata dentro al mezzo, una Wolkswagen Up. Parte del veicolo è finito sotto la littorina e non è stato facile, pur utilizzando divaricatori, cesoie e martinetti idraulici, creare un varco per estrarre la sfortunata conducente, subito soccorsa dai sanitari del Suem giunti in loco con un mezzo per trasportarla subito in ospedale.

Operazioni non facili per estrarre la conducente dalle lamiere

A bordo della littorina erano presenti cinque persone, tutte illese seppur spaventate. Le condizioni della donna, trascinata insieme al veicolo per un centinaio di metri, non sono al momento note. Inevitabilmente la linea ferroviaria è rimasta bloccata in attesa dell’arrivo dei tecnici della ferrovia e degli uomini della Polfer per effettuare tutti i rilievi del caso. Parallelamente sono state avviate anche le operazioni per disincastrare dai respingenti del convoglio ciò che resta dell’auto.