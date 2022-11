Intorno alle 5.30 di questa mattina, 6 novembre, è scoppiata una maxi rissa vicino ad un locale di Trento. 4 persone sono finite in ospedale.

Questa mattina, domenica 6 novembre 2022, intorno alle 5.30, si è verificata una maxi rissa vicino ad un locale di Trento. 4 persone sono finite in ospedale e almeno 3 persone sono state denunciate.

Trento, maxi rissa vicino ad un locale: 4 persone in ospedale

Sono almeno otto le persone coinvolte nella maxi rissa scoppiata a Trento questa mattina, di cui 4 sono state portate al pronto soccorso di Santa Chiara per medicazioni e accertamenti. Sul posto sono intervenuti la polizia e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Sarebbe scoppiata una lite all’interno del locale, sfociata in uno scontro fisico all’esterno, in via Alto Adige. Nella rissa sono stati coinvolti due gruppi di ragazzi, dopo una lite dovute probabilmente a questioni di gelosia per una ragazza.

La ricostruzione della maxi rissa

Secondo una prima ricostruzione, i due gruppi si sarebbero scontrati verbalmente all’interno del locale. Uno di questi avrebbe aspettato l’altro gruppo all’esterno, dove sono passati ad uno scontro fisico. Quando le forze dell’ordine sono intervenute parte dei ragazzi era già scappata. Gli agenti sono riusciti ad identificarne alcuni e altri sono stati portati in ospedale. Tre ragazzi sono stati denunciati per lesioni. Nella stessa zona sono state emesse 3 sospensioni dell’attività per altri bar proprio a causa di risse avvenute all’interno dei locali.