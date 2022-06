Un uomo è tornato a casa prima dal lavoro e ha scoperto la compagna a letto con un altro uomo. Ha scatenato la sua furia, ma gli si è ritorta contro.

Quando è tornato a casa prima dal lavoro e ha scoperto la compagna a letto con l’amante ha completamente perso il controllo, arrivando a trascinarla in strada seminuda. Questo gesto violento gli si è ritorto contro.

Trieste, torna a casa e scopre la compagna con l’amante: la trascina in strada seminuda

A causa di un forte ed improvviso temporale estivo, un uomo è stato costretto ad interrompere il suo lavoro di muratore per rientrare forzatamente a casa, perdendo la paga della giornata. La casa sembrava vuota e lui ha pensato che la moglie fosse uscita, ma poi ha sentito dei gemiti provenire dalla camera da letto e l’ha scoperta con un altro uomo. Il muratore ha perso completamente il controllo e l‘ha trascinata per i capelli in strada, ancora seminuda.

Poi le ha strappato di mano il cellulare per vedere i contatti e le ha rubato 50 euro.

L’uomo deve scontare una pena per rapina

La donna è finita in ospedale, ma lui non ha tenuto conto che il suo gesto di violenza si poteva ritorcere proprio contro di lui. I militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina hanno controllato l’uomo, di nazionalità rumena, e hanno scoperto che su di lui pendeva un mandato di cattura.

Deve scontare 4 anni e 7 mesi per rapina.