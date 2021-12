Con Trivellato.it, l’acquisto dell’auto è un’esperienza online all’insegna della convenienza 

La concessionaria Mercedes e smart che propone una selezione di auto nuove, usate, aziendali e a km 0 caratterizzate da prezzi tra i più competitivi

Trivellato, concessionaria Mercedes e smart, non propone solo una selezione di auto nuove, usate, aziendali e a km 0 caratterizzate da prezzi tra i più competitivi. Mette a disposizione dei suoi clienti un’esperienza in cui la presenza digitale (www.trivellato.it) si fonde con la serenità di potersi rivolgere a un Gruppo con 14 sedi in Veneto. Insieme alle ultime novità della Stella di Stoccarda, il portale digitale fornisce schede dettagliate su centinaia di veicoli, con notifiche sulle variazioni di prezzo, possibilità di prenotazione online. A questi si aggiungono servizi come la consegna dell’auto nella città di residenza e Custom Lab.

La concessionaria mette a disposizione degli acquirenti la professionalità di oltre 400 esperti. Sono pronti a fornire consulenze e consigli in ogni step dell’acquisto. La fase post-vendita poi è coperta da assistenza, con interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), la possibilità di effettuare tagliandi e revisioni e comprare ricambi.

L’attenzione verso ogni aspetto dell’offerta trova riflesso anche nell’adesione al Programma Mercedes-Benz Certified. Questo include 150 controlli, chilometraggio certificato e una garanzia fino a 48 mesi. Le soluzioni di noleggio a breve, medio e lungo termine rappresentano invece una valida alternativa all’acquisto.

Scegliere il veicolo che meglio si adatta alle proprie esigenze è semplice. Il merito è di una navigazione che guida l’utente alla scoperta delle tante alternative, fornendo servizi concepiti per la soddisfazione completa delle sue esigenze. Su www.trivellato.it non sono implementate solo diverse modalità di ricerca. È possibile anche prenotare la nuova macchina online bloccandola per tre giorni, versando appena 250 euro.

Qualora si decida di non finalizzare l’acquisto, la somma verrà rimborsata. Coloro che hanno già comprato la vettura, invece, possono usufruire del servizio di consegna nella propria città di residenza (in tutta Italia) oppure ritirarla presso uno dei 14 showroom dislocati in tutto il territorio veneto.

Nell’ambito delle iniziative curate dalla concessionaria troviamo inoltre il Progetto Custom Lab Trivellato, rivolto a tutti i clienti che desiderano viaggiare su una vettura unica. Offre la possibilità di personalizzare la propria Mercedes AMG con verniciature, elementi aerodinamici, rivestimenti interni e molto altro ancora.

Le proposte considerate più interessanti possono essere salvate nella propria sezione Preferiti del portale, che permette di creare liste personalizzate. Poi, l’opzione “Avvisami Se Cambia Il Prezzo” invia notifiche per rimanere sempre aggiornati su sconti e promozioni.