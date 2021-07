Una tromba marina è apparsa al largo delle spiagge di Vasto e San Salvo, a causa del maltempo che sta colpendo la costa.

Tromba marina al largo delle spiagge di Vasto e San Salvo

Una tromba marina è stata avvistata al largo delle spiagge di Vasto e San Salvo. L’hanno vista in lontananza molte persone, anche a chilometri di distanza, in modo molto nitido, tanto da fotografarla. La tromba marina si è generata nella mattinata di oggi, 18 luglio 2021, al largo della costa vastese.

La costa è stata colpita da forte maltempo durante queste giornate e sta portando con sé numerose precipitazioni. Un’ondata di maltempo che per il momento non ha avuto conseguenze, ma che ha scatenato questa tromba marina al largo delle spiagge di Vasto e San Salvo.

Tromba marina e maltempo: nessun disagio

Il maltempo ha colpito anche il versante Adriatico e, al largo delle spiagge di Vasto e San Salvo, è stata avvistata una tromba marina a chilometri di distanza.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, fortunatamente non sarebbero stati segnalati disagi nei luoghi che sono stati colpiti da precipitazioni e maltempo. Nella giornata di ieri, 17 luglio, nelle Marche si sono registrati numerosi disagi. Interi stabilimenti balneari sono stati letteralmente spazzati via dal maltempo. Si tratta di danni economici evidenti, ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Tromba marina e maltempo: la tromba marina

Il maltempo sta colpendo gran parte dell’Italia, soprattutto al meridione e sul versante Adriatico.

Ci sono state forti precipitazioni, temporali, allagamenti, proprio come è accaduto nelle ultime ore nella città di Palermo, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati per numerosi interventi. La tromba marina al largo delle spiagge di Vasto e San Salvo ha colpito moltissime persone, che a distanza di chilometri sono riusciti a vederla e a fotografarla. In tanti hanno colto l’occasione per effettuare delle fotografie e dei video. Il fenomeno si è calmato quando si sono calmate anche le precipitazioni. Fortunatamente la tromba marina non ha creato disagi sulla costa.