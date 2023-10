Un cliente compra un McChicken e trova un pezzo di termometro nel famoso panino del McDonald’s: quando va a denunciare l’accaduto, i dipendenti gli offrono un buono da quindici dollari oppure un altro pasto.

Trova un pezzo di termometro nel panino del McDonald’s: il rimborso beffa

Dopo aver trovato un’asta metallica e appuntita nel McChicken che aveva appena addentato, il cliente è tornato alla cassa, riportando con sé il panino che aveva acquistato poco prima. Appresa la situazione, il personale della catena McDonald’s ha offerto al compratore due opzioni di rimborso: ricevere un buono da 15 dollari oppure avere un altro panino.

Stando a quanto riferito dalla fidanzata dell’uomo che si è ritrovato a essere suo malgrado protagonista dell’episodio, un dipendente del punto vendita avrebbe spiegato alla coppia che l’asta metallica era, probabilmente, una sonda del termometro che si era staccata all’inizio della giornata di lavoro e che il personale stava cercando da ore.

La spiegazione

A seguito dell’accaduto, la coppia ha deciso di raccontare l’intera vicenda sui social. La storia è diventata presto virale, spingendo un ex manager della catena McDonald’s a intervenire. L’ex manager ha spiegato che i dipendenti usano il termometro “per controllare due o tre volte al giorno la temperatura di alcuni prodotti, specialmente le crocchette e gli hamburger di pollo”. Per questo motivo, ha aggiunto, il ritrovamento dell’asta metallica “potrebbe essere successo, ma è assurdo che non se ne siano accorti”.

Sulla questione, si è espresso anche un ex dipendente. “Lo staff infila il termometro nei prodotti non andando oltre i due centimetri di profondità”, ha precisato. “In questo modo, si testa la temperatura affinché possa essere servita ai clienti”.