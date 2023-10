Un morto, 300 feriti e innumerevoli danni a Taiwan, dopo il passaggio del tifone Koinu. Koinu (che significa “cucciolo” in giapponese) si è abbattuto come tifone di categoria quattro sulla penisola Hengchun di Taiwan per poi perdere potenza nel momento in cui ha oltrepassato lo stretto di Taiwan, dirigendosi verso la provincia cinese di Guangdong.

Tifone Koinu: raffiche sull’Isola delle Orchidee

Come informa SkyTg24, l’Isola delle Orchidee, situata vicino a Taiwan, ha registrato venti record straordinari. Secondo i meteorologi, si sono verificate raffiche di vento estremamente potenti, raggiungendo una velocità massima di 95,2 metri al secondo, corrispondenti a circa 342,72 chilometri all’ora.

Tifone Koinu: colpità la città di Kaohsiung

L’uragano ha colpito anche la città portuale principale del sud, Kaohsiung. Purtroppo, c’è stata una persona morta a causa di frammenti di vetro volanti nella città centrale di Taichung, mentre altri 304 individui sono rimasti feriti in tutto l’isola. Inoltre, ci sono stati danni segnalati a edifici e alberi abbattuti a causa dell’evento meteorologico.

Centinaia i voli cancellati a causa del tifone Koinu

Il 4 ottobre scorso, le autorità di Taiwan hanno preso misure precauzionali in previsione dell’arrivo del tifone Koinu, il secondo in un solo mese. Queste misure hanno incluso la cancellazione di oltre 100 voli nazionali e internazionali, così come la chiusura delle scuole in alcune parti del sud dell’isola. Gli esperti hanno notato che il cambiamento climatico sta rendendo più difficile prevedere con precisione il percorso delle tempeste tropicali e sta contribuendo ad aumentare la loro intensità. A causa della minaccia di frane nel sud dell’isola, più di 200 persone sono state evacuate per garantire la loro sicurezza.