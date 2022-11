Trova uno scarafaggio nel cibo, la compagnia aerea: “È zenzero saltato in padella”.

Un passeggero che viaggiava da Mumbai a Bangok ha trovato l’insetto nel suo pasto a base di riso. E il signor Nikul Solanki non ci ha pensato suo volte ed ha postato su Twitter l’immagine dell’animale immerso fra i chicchi. L’uomo era in viaggio da Mumbai a Bangkok con la compagnia Air Vistara ed ha sollevato la polemica sostenendo “di aver rinvenuto qualcosa di veramente insolito all’interno del pasto”.

Trova uno scarafaggio nel cibo

Cosa? Risposta ed indizi: esapode, morto, resistente alle radiazioni e schifoso se a mollo nel cibo, uno scarafaggio. Guarda che Video spiega che “lo spiacevole evento è stato amplificato dal fatto che il signor Solanki ha pubblicato su Twitter le foto che testimoniavano la presenza dell’insetto nel suo riso”. E la compagnia aerea? Ha dato un movente che motivo non lo sarebbe stato mai.

La risposta della compagnia aerea

La risposta ufficiale dopo quel tweet è stata che “tutti i pasti serviti dalla Air Vistara sono preparati tenendo a mente i più alti standard di qualità“.

E come riferito, per “giustificarsi di fronte all’evidenza, la compagnia ha anche sostenuto “che non si trattava di uno scarafaggio, bensì di “un pezzetto di zenzero saltato in padella”. Zenzero a sei zampe, ovvio.