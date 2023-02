Trovato agonizzante ad una rotonda con la testa spaccata, muore poco dopo: è giallo

La polizia indaga su un uomo trovato agonizzante ad una rotonda con la testa spaccata e morto in ospedale: non si esclude un'aggressione fatale

Trovato agonizzante ad una rotonda con la testa spaccata, muore poco dopo in ospedale: è giallo per un 55enne italiano che nella serata tarda del 6 febbraio è stato trovato in fin di vita da un passante.

L’uomo era su un marciapiede di Padova in condizioni disperate ed è morto all’ospedale cittadino dopo essere stato trovato agonizzante, con un profondo trauma alla testa.

Trovato agonizzante e con la testa spaccata

La vittima si trovava vicino ad una rotonda in via del Plebiscito, vicino al quartiere Arcella. E da quanto si apprende era stato un passante ad accorgersi di quel poveretto a terra steso esanime sull’attraversamento pedonale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, con loro gli agenti della polizia municipale e quelli della Polizia di Stato.

Il decesso e le ipotesi degli inquirenti

Ci sono diverse ipotesi al vaglio degli inquirenti: quella della caduta accidentale conseguente ad un malore, ma pare che la ferita fosse troppo severa per giustificare questa chiave di lettura, perciò è stata esclusa dai medici. L’uomo infatti aveva ferite multiple al volto e alla testa, segno di un trauma violento.

La pista è quella dell’investimento da parte di un’auto pirata o addirittura di un’aggressione, anche se allo stato non sussistono riscontri oggettivi che indirizzino chiaramente le indagini.