Le indagini dopo che stamane è stato trovato un cadavere in spiaggia a Fiumicino: gli inquirenti pensano possa essere stato vittima di un malore fatale

Macabra scoperta nelle prime ore del mattino, trovato cadavere in spiaggia a Fiumicino: è di un 75enne.

Da quanto si apprende il corpo era riverso nella sabbia sul lungomare della Salute della cittadina vicino Roma. Il rinvenimento è avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi, 390 gennaio sul lungomare della Salute, in provincia di Roma. Da quanto sta trapelando in queste ore il corpo apparterrebbe ad un 75enne di cui allo stato non sono state rese note le generalità.

Trovato cadavere in spiaggia a Fiumicino

Ma chi aveva trovato il cadavere? Secondo i media un passante intorno alle ore 8: l’uomo ha visto una sagoma umana a riva ed ha allertato il 112.

Da quanto riferiscono i lanci l’uomo era completamente vestito, perfino con le scarpe ai piedi. La chiamata del passante è stata raccolta dalla centrale del Numero Unico delle Emergenze 112 ed a stretto giro di posta in spiaggia è arrivato il personale sanitario dell’Ares 118 con una ambulanza, purtroppo invano visto che l’uomo era morto ed ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.

L’arrivo sul posto dei soccorritori e della polizia

Sul posto sono giunte a razzo anche unità della Guardia costiera e gli agenti della Polizia di Stato. I militari e gli agenti hanno effettuato i rilievi rilievi ed allertato il magistrato di turno. Si pensa ad un malore improvviso durante una passeggiata in spiaggia ma servirà un esame tanatologico ad asseverare questa lettura. Sul corpo pare non vi fossero segni di violenza. La salma adesso si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.