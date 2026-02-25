“Trovato con la gola tagliata”, tragedia in Italia: chi è la vittima

Un 32enne originario di Faenza è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento in via Zamboni; i genitori lo hanno scoperto dopo la segnalazione di un vicino e la Scientifica ha repertato 25 elementi

Tragedia nel quartiere universitario di Bologna

Il 25/02/2026 un uomo di 32 anni è stato trovato morto in un appartamento di via Zamboni, nel centro del quartiere universitario di Bologna. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di un vicino e l’intervento dei familiari, che hanno aperto la porta con le proprie chiavi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco e i tecnici della polizia scientifica, che hanno repertato elementi utili alle indagini. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e le autorità stanno valutando ogni ipotesi, pur orientandosi in prima battuta verso un gesto volontario.

La salma è stata trasferita all’obitorio e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di eventuali accertamenti autoptici.

La scoperta e la dinamica dell’evento

Dopo il trasferimento della salma all’obitorio, i genitori del giovane si sono recati nell’appartamento avvertiti da un vicino per la sua assenza prolungata. Aprendo la porta con le chiavi in loro possesso, hanno trovato il corpo a terra in una pozza di sangue. Poco distante è stato rinvenuto un coltello con tracce ematiche.

Gli elementi materiali raccolti

Gli specialisti della Scientifica hanno repertato 25 elementi ritenuti d’interesse, tra cui oggetti personali e un piumone indicato negli atti. Tra i reperti sequestrati figura inoltre il mazzo di chiavi usato dal padre per accedere all’appartamento. Ogni oggetto sarà analizzato per accertare la presenza di terze persone e ricostruire la sequenza temporale dei fatti.

Le indagini e le ipotesi investigative

Gli investigatori del commissariato hanno esteso i rilievi all’intero appartamento per confermare la ricostruzione temporale dei fatti. Ogni oggetto verrà esaminato per accertare la presenza di terze persone e ricostruire la sequenza degli eventi. Il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro della casa con l’obiettivo di cristallizzare la scena e prevenire contaminazioni delle prove.

Ipotesi al vaglio degli investigatori

I primi accertamenti, basati su rilievi tecnici e testimonianze, non escludono l’ipotesi di un gesto autoindotto; tuttavia gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste. L’esecuzione dell’autopsia è prevista per chiarire la causa del decesso, la dinamica delle lesioni e l’eventuale presenza di segni di lotta o tracce biologiche riconducibili a terzi. I risultati degli esami tossicologici e delle analisi forensi saranno determinanti per indirizzare ulteriori approfondimenti investigativi.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

I risultati degli esami tossicologici e delle analisi forensi saranno determinanti per indirizzare ulteriori approfondimenti investigativi. La vicenda ha creato apprensione nel contesto universitario e tra i residenti della zona, che è rimasta sorvegliata per consentire i rilievi. I familiari hanno ricevuto supporto da operatori specializzati mentre le autorità procedono nella ricostruzione dei fatti.

Nei prossimi giorni sono previsti accertamenti tecnici integrativi e l’esecuzione dell’esame autoptico, il cui esito fornirà elementi utili alla completa ricostruzione della vicenda. Gli inquirenti hanno attivato canali ufficiali per la raccolta di segnalazioni e registreranno ogni elemento di prova che possa contribuire all’indagine. L’evoluzione degli esami determinerà i passi successivi delle verifiche investigative.

L’evoluzione degli esami determinerà i passi successivi delle verifiche investigative. Le autorità mantengono un coordinamento stretto tra forze dell’ordine, tecnici della scientifica e magistratura. Ogni elemento materiale viene valutato secondo protocolli consolidati per garantire la validità probatoria.

Dal punto di vista operativo, l’azione coordinata serve a velocizzare l’analisi dei reperti e a definire priorità investigative. Gli approfondimenti in corso (analisi tossicologiche e forensi) restano centrali per chiarire dinamiche e responsabilità. La città attende risposte più dettagliate dai risultati che saranno comunicati non appena disponibili.