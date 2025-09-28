La scoperta è avvenuta nelle prime ore di domenica 28 settembre: agenti e scientifica sul posto per ricostruire l'accaduto

Sono molteplici le ipotesi al vaglio delle autorità che stanno indagando sulle cause del decesso di un uomo, chef di una barca a vela ormeggiata nel porto di Civitavecchia. Il cadavere del cuoco, membro dell’equipaggio del natante, è stato ritrovato nelle prime ore di domenica 28 settembre e subito sono state allertati i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, giunti sul posto in una manciata di minuti.

I sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo mentre i militari hanno iniziato a raccogliere indizi e testimonianze.

Trovato il cadavere del cuoco di una barca ormeggiata: cosa può essere successo

Al caso sta lavorando la polizia di frontiera che ha acquisito le immagini di videosorveglianza e ha ascoltato gli altri membri dell’equipaggio dell’imbarcazione che si trova ormeggiata al porto di Civitavecchia: si tratta di una barca a vela a bordo della quale erano presenti tre persone, compresa l’uomo, chef, trovato senza vita domenica mattina.

Stando a quanto appreso i tre avrebbero trascorso la serata cenando insieme e la vittima potrebbe aver bevuto degli alcolici anche se solo l’autopsia potrà effettivamente accertarlo. Si ritiene che successivamente l’uomo possa essere caduto, ma resta al momento solo un’ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti, accidentalmente in acqua, annegando. Non sono stati rinvenuti segni di violenza sul suo corpo.