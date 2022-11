Truffa delle offerte al supermercato: i prezzi sono uguali a quelli senza sconto

Con il caro prezzi che ha fatto schizzare in alto il prezzo dei carrelli del 2022, tutti noi siamo alla ricerca delle migliori offerte quando andiamo a fare la spesa.

In questo contesto, però, è importante fare massima attenzione alle truffe. Un supermercato è finito nell’occhio del ciclone per la denuncia, diventata virale con un video postato da un utente su Tik Tok, in cui si mostrano dei cartelli di false offerte, con il prezzo identico a quello originale.

Truffa delle offerte al supermercato: il video denuncia va virale su Tik Tok

Il video che sta facendo il giro dei social è stato postato da un utente che mostra, in rapida sequenza, il cartello giallo su uno scaffale di un supermercato con la classica scritta riconducibile alle offerte “prezzo forte” e il cartello bianco con il normale prezzo.

Fin qui nulla di strano, ma osservando meglio ci si accorge: le due cifre sono assolutamente identiche. Il cartello giallo attira-clienti è stato posto semplicemente a copertura di quello bianco, ma il prezzo del prodotto non è cambiato. “Quando provano ad in**larti per la seconda volta” – scrive la ragazza del video, facendo riferimento ad una probabile truffa già subita in passato.

I problemi del caro prezzi: si cercano solo le offerte

Un negoziante di Roma, intervistato proprio per commentare questa vicenda, ha spiegato quali sono i problemi attuali per chi ha un’attività come la sua: “Chi entra in negozio guarda solo le offerte. Per chi ha solo uno stipendio e due figli, non ce la fa. Anche qui io faccio diversi sconti, ma non mi sarei mai immaginato si arrivasse a tanto. Poveri consumatori.”