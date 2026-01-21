Trump e Groenlandia: Accordo Strategico per Evitare Dazi su Otto Paesi Europei

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di non voler imporre ulteriori dazi dopo aver raggiunto un accordo preliminare riguardo a Greenland. Questa isola, di proprietà della Danimarca, è stata al centro di un acceso dibattito in seguito all’interesse di Trump per l’acquisto del territorio.

Le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca erano aumentate quando Trump aveva minacciato di applicare dazi del 10% contro otto paesi europei, inclusi Danimarca, Norvegia e Germania, se non si fosse raggiunto un accordo per l’acquisto di Greenland. Tuttavia, l’accordo recente ha cambiato le carte in tavola.

Il contesto geopolitico di Greenland

Greenland è la più grande isola del mondo e riveste un’importanza strategica notevole nel contesto geopolitico.

Le sue ricchezze naturali e la posizione geografica la rendono un obiettivo ambito per le potenze mondiali, in particolare nel settore militare e delle risorse naturali. La crescente attenzione verso questa regione ha portato la Danimarca a rafforzare la sua presenza militare sull’isola, collaborando con i suoi alleati NATO.

Interventi militari e alleanze

In risposta alle ambizioni di Trump, il Canada sta considerando di partecipare a esercitazioni militari in Greenland, un segnale chiaro di supporto per la sovranità danese e groenlandese. Fonti governative canadesi hanno rivelato che Ottawa sta preparando piani per inviare contingenti militari, anche al di fuori del quadro ufficiale della NATO.

Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha sottolineato l’importanza che le decisioni riguardanti Greenland spettino a questa e alla Danimarca, ribadendo l’impegno di Ottawa per l’integrità territoriale dei paesi nel mondo.

Reazioni all’accordo e sanzioni minacciate

La reazione alla minaccia di dazi da parte di Trump è stata immediata. I leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, hanno espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni negative sulle relazioni transatlantiche. È emersa un’unità tra le nazioni colpite, pronte a rispondere in modo coordinato.

Trump ha avvertito che i dazi potrebbero aumentare fino al 25% se non si raggiungesse un accordo definitivo. Questa situazione ha creato un clima di incertezza e ha alimentato dibattiti all’interno della NATO riguardo alla sicurezza nel Artico.

La posizione canadese e il futuro delle relazioni

Il Canada, pur non essendo tra i paesi minacciati dai dazi, ha affermato la sua intenzione di sostenere i partner europei. La possibile partecipazione canadese alle esercitazioni militari in Greenland rappresenta un passo simbolico significativo per la nazione, che cerca di bilanciare le relazioni con Washington e le sue alleanze europee.

Analisti politici avvertono che qualsiasi mossa canadese potrebbe influenzare la sicurezza complessiva dell’Artico, soprattutto in considerazione dell’interesse crescente di Russia e Cina nella regione.

Le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca erano aumentate quando Trump aveva minacciato di applicare dazi del 10% contro otto paesi europei, inclusi Danimarca, Norvegia e Germania, se non si fosse raggiunto un accordo per l’acquisto di Greenland. Tuttavia, l’accordo recente ha cambiato le carte in tavola.0