Trump vieta l’iscrizione di studenti stranieri a Harvard: la dura reazione dell’Università

Il New York Times riporta che l’amministrazione Trump vieta l’iscrizione di studenti stranieri a Harvard. Ecco cosa è emerso

L’amministrazione Trump ha deciso di impedire l’iscrizione di studenti stranieri ad Harvard, una mossa che sta creando forte tensione nel mondo accademico. La notizia, riportata dal New York Times, si basa su una lettera inviata dalla segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem, che fa riferimento al programma federale Student and Exchange Visitor.

Questa decisione rischia di limitare significativamente l’accesso degli studenti internazionali a una delle università più prestigiose degli Stati Uniti, suscitando una dura reazione da parte dell’ateneo e sollevando questioni importanti sul futuro delle politiche migratorie e educative.

Trump vieta l’iscrizione di studenti stranieri a Harvard

“Vi scrivo per informarvi che, con effetto immediato, la certificazione del programma per studenti e visitatori stranieri dell’università di Harvard è revocata“.

Con queste parole l’amministrazione Trump vieta a Harvard l’ammissione di studenti stranieri. Lo riporta il New York Times, citando la lettera della segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem relativa al noto programma Student and Exchange Visitor.

Gli studenti stranieri attualmente iscritti saranno costretti a trasferirsi altrove o a perdere il loro status legale, secondo quanto afferma il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, che ha accusato l’università di aver generato un “ambiente non sicuro” all’interno del campus. Chi non riuscirà a completare il trasferimento o a lasciare il territorio entro i termini stabiliti rischia l’espulsione forzata.

Gli studenti internazionali a Harvard sono circa 6.800, il 27% del totale, e la loro esclusione priverebbe l’ateneo di una significativa fonte di finanziamento, dato che la retta annuale supera i 59mila dollari.

Da mesi l’Università è in contrasto con la Casa Bianca. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna accusa l’ateneo di aver creato un ambiente pericoloso, permettendo a gruppi anti-americani e filo-terroristi di molestare studenti, inclusi molti ebrei, compromettendo così la reputazione accademica.

Trump vieta l’iscrizione di studenti stranieri a Harvard: la dura reazione dell’Università

L’Università di Harvard ha definito la decisione del Dipartimento per la Sicurezza Interna come un’azione di ritorsione illegale, che rischia di causare gravi danni all’ateneo. In una dichiarazione ufficiale, l’università ha sottolineato il proprio impegno a mantenere la capacità di ospitare studenti e studiosi internazionali provenienti da oltre 140 Paesi:

“Questa azione di ritorsione minaccia di arrecare gravi danni alla comunità di Harvard e al nostro paese e mina la missione accademica e di ricerca di Harvard”.

Secondo il Dipartimento, la decisione è stata presa dopo che Harvard ha rifiutato di fornire informazioni richieste dalla segretaria alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, sui visti di alcuni studenti stranieri. Negli ultimi mesi, Harvard è stata una delle università più criticate da Trump, che a maggio ha sospeso tutte le sovvenzioni federali e ad aprile ha bloccato fondi per 2,2 miliardi, a causa dell’opposizione dell’ateneo a modifiche sui criteri didattici.

Harvard ha fatto causa all’amministrazione Trump e, secondo il New York Times, potrebbe avviarne una nuova.