Trump prevede di concedere la grazia a Juan Orlando Hernández, ex presidente dell'Honduras

Il mondo politico è stato scosso dall’annuncio di Donald Trump riguardo la grazia concessa all’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, attualmente detenuto negli Stati Uniti. Hernández, condannato a 45 anni di carcere per traffico di droga e reati connessi alle armi, ha visto la sua carriera politica e la sua reputazione crollare dopo la sua estradizione negli USA.

Questa notizia arriva in un momento cruciale per l’Honduras, poiché il paese si sta preparando a una tornata elettorale. La mossa di Trump sembra essere un tentativo di influenzare il risultato delle elezioni e sostenere il candidato conservatore Nasry Asfura.

Il contesto della condanna di Hernández

Juan Orlando Hernández ha ricoperto la carica di presidente dell’Honduras per un lungo periodo. Durante il suo mandato, è stato accusato di aver gestito il paese come un drogato stato, permettendo ai narcotrafficanti di operare liberamente. Malgrado le accuse, Hernández si era presentato come un alleato chiave nella lotta contro il narcotraffico, ricevendo significativi aiuti dagli Stati Uniti.

Dopo la fine del suo mandato, è stato estradato negli Stati Uniti e in un momento successivo è stato condannato per una serie di crimini legati al traffico internazionale di cocaina. In particolare, è stato accusato di aver facilitato il passaggio di enormi quantità di droga, principalmente provenienti da Colombia e Venezuela, attraverso il suo paese verso gli Stati Uniti.

Le accuse e il processo

Durante il processo, diversi ex narcotrafficanti hanno testimoniato contro di lui, sostenendo che Hernández fosse complice di un vasto sistema di traffico di droga. Nonostante queste testimonianze, l’ex presidente ha sempre respinto le accuse, sostenendo di essere stato vittima di un’ingiusta persecuzione politica.

Il sostegno di Trump a Hernández

La recente dichiarazione di Trump sulla grazia a Hernández è stata pubblicata sulla sua piattaforma social, in cui ha definito l’ex presidente honduregno come un uomo trattato ingiustamente. Trump ha affermato che questa grazia rappresenta non solo un atto di clemenza, ma anche un modo per supportare gli ideali conservatori in Honduras, specialmente in vista delle imminenti elezioni.

Inoltre, Trump ha espresso il suo appoggio per il candidato conservatore Nasry Asfura, avvertendo che una sconfitta del suo partito potrebbe comportare la fine degli aiuti americani all’Honduras. Questa dichiarazione ha suscitato molte polemiche, poiché suggerisce una chiara ingerenza nelle questioni interne di un altro stato sovrano.

Le elezioni in Honduras: un futuro incerto

Il clima politico in Honduras è teso, con le elezioni presidenziali e parlamentari che si avvicinano rapidamente. Asfura, ex sindaco di Tegucigalpa, si trova a competere contro candidati di diverse fazioni, con sondaggi che indicano una corsa serrata. La posizione di Trump potrebbe avere un impatto significativo sul voto, influenzando le preferenze degli elettori.

Il sostegno di Trump all’ex presidente e al candidato conservatore mette in luce le complesse relazioni tra Stati Uniti e Honduras, un legame che si basa su interessi reciproci ma è sempre in bilico tra aiuti economici e pressioni politiche.

La grazia concessa a Juan Orlando Hernández da Trump non è solo un atto legale, ma un intervento strategico in un contesto elettorale delicato. L’epilogo di questa vicenda potrebbe avere ripercussioni significative non solo per l’Honduras, ma anche per la regione centroamericana nel suo complesso.

