Sotto la maschera di Giovannino, disturbatore di Sabrina Ferilli, si nasconde Giovanni Iovino, attore e cabarettista napoletano. Ha avuto ruoli importanti al cinema, come la maschera di Pulcinella nel Pinocchio di Matteo Garrone.

Tu si Que Vales, chi è Giovannino: il disturbatore di Sabrina Ferilli

Giovannino è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione di Tu si Que Vales. Il pubblico ha imparato ad amarlo, mentre continuava a disturbare Sabrina Ferilli, con la quale ha creato un duo davvero unico. Durante le puntate ci sono stati tanti dispetti, tanti piccoli e divertenti litigi e tante corse, che hanno creato dei siparietti davvero molto divertenti e apprezzati dal pubblico a casa. Ma chi si nasconde dietro la maschera di Giovannino? Giovanni Iovino, attore e cabarettista, diventato l’amatissimo disturbatore seriale di Tu si Que Vales.

Tu si Que Vales, chi è Giovannino: l’attore Giovanni Iovino

Giovanni Iovino è un attore di 26 anni di Napoli. Ha lavorato per cinque anni come animatore nei villaggi turistici, poi ha intrapreso una carriera nel mondo del cinema. Ha svolto diverse pubblicità e una parte della terza serie di Gomorra. I suoi ruoli più importanti al cine sono stati quelli in Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, film di Matteo Garrone nel 2019, dove ha interpretato la maschera di Pulcinella e il coniglio.

Insieme al fratello Andrea Iovino fa parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito.

Tu si Que Vales, chi è Giovannino: il successo in trasmissione

Giovanni Iovino è molto attivo anche sui social network, sia su Instagram che su TikTok. L’attore pubblica moltissimi video esilaranti dei suoi personaggi, tra cui anche Giovannino, che ha ottenuto un grande successo a Tu si Que Vales, disturbando Sabrina Ferilli. In occasione dell’ultima puntata del programma, Giovannino ha fatto portare all’attrice una torta per festeggiare i 70 giorni della loro conoscenza.

Visto il grande successo potrebbe essere riconfermato nella prossima edizione.