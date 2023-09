In modo inaspettato, il governo tunisino ha negato l’accesso al paese a una delegazione del Parlamento Europeo, nonostante la visita fosse stata pianificata con anticipo e prevista per il periodo dal 14 al 16 settembre.

La delegazione del Parlamento Europeo: perchè è stata respinta dalla Tunisia?

Nella delegazione erano previsti il parlamentare tedesco Dietmar Köster, insieme ai rappresentanti francesi Salima Yenbou, Mounir Satouri ed Emmanuel Maurel.

Le ragioni di questa scelta sono rimaste oscure, poiché il ministero degli Affari Esteri tunisino, in una comunicazione resa nota mercoledì tramite una lettera del giornalista italiano David Carretta, come riporta ilpost.it, noto esperto di affari europei e corrispondente da Bruxelles per Radio Radicale, ha menzionato solamente “numerose riserve” che aveva precedentemente sollevato in relazione a questa visita.

Gli obiettivi della visita in Tunisia

La Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo aveva dichiarato che il principale scopo della visita in Tunisia era comprendere la situazione politica e valutare il rispetto della democrazia e dei diritti umani.

La visita assumeva importanza data l’autoritarismo del presidente Kais Saied e la sua accusa ai migranti per i problemi economici in Tunisia. Inoltre, intendeva valutare l’attuazione del memorandum tra l’UE e la Tunisia, che implicava assistenza finanziaria in cambio del controllo delle partenze dei migranti dalle coste tunisine.