Nella notte fra il 14 e il 15 giugno, una donna è stata accoltellata 18 volte dal compagno, fra le mura domestiche. Il 34enne ha ferito anche la figlia che in quel momento era in braccio alla donna. Il dramma a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia.

Donna accoltellata a Tuoro sul Trasimeno, Perugia

A Perugia, una donna è stata accoltellata 18 volte dal compagno. Nella sua furia, l’uomo ha ferito anche la figlioletta, che era in braccio alla madre e ha assistito a tutta la scena.

L’aggressore si chiama Kamal Ennouri e nel suo passato ci sono condanne per fatti di droga risalenti al tempo in cui la coppia abitava a Milano. Poi si era trasferita a Magione e poi appunto a Tuoro, dove in realtà non si vedeva spesso in giro.

Aggressione a Tuoro sul Trasimeno, il movente

Le forze dell’ordine hanno arrestato il marocchino e stanno cercando di ricostruire con esattezza i fatti. Da quanto emerso, sembra che lui fosse eccessivamente geloso della compagna e in generale, vedeva minacce ovunque nella relazione con lei.

Tornato a casa ubriaco, l’ha aggredita. Lei ha tentato di fuggire ma l’ha raggiunta e quindi colpita con 18 fendenti, ferendo anche la figlia di 5 anni, che ha dovuto subite una trasfusione di sangue a causa di un’emorragia all’altezza del ginocchio.

Ora la donna si trova in fin di vita in ospedale. Le bambine, sia quella di 5 anni che la sorella maggiore di 7 anni, sono state affidate ad alcuni parenti.

L’uomo verrà interrogato in queste ore.