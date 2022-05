Turista americano di 21 anni trovato morto nel Tevere: indagini in corso

Il turista americano di 21 anni scomparso da Roma è stato trovato morto nelle acque del Tevere: sono in corso gli accertamenti sul suo decesso.

Il turista americano di 21 anni scomparso da alcuni giorni da Roma è stato trovato morto nel Tevere all’altezza di Ponte Sisto. Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto per chiarire le circostanze del decesso.

Turista americano trovato morto nel Tevere

Di Elijah Oliphant, originario del Texas, non si avevano più notizie da giorni e mercoledì 25 maggio i genitori avevano lanciato un appello in diretta televisiva per chiedere a chiunque avesse informazioni di contattarli urgentemente. Poche ore dopo, purtroppo, i soccorritori hanno trovato il suo cadavere nel Tevere. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire com’è avvenuto il decesso e tentare di ricostruire gli ultimi attimi di vita del giovane turista.

Turista americano trovato morto nel Tevere: indagini in corso

Secondo quanto appreso, costui si era recato a cena con i genitori e la fidanzata, studentessa a Reggio Emilia, in un ristorante a due passi dal parco dell’Appia Antica. Poi era tornato in albergo per riposare ma, stando alla ricostruzione del padre e della madre e forse delle telecamere all’ingresso dell’hotel, intorno all’una di notte aveva lasciato l’edificio. Da allora non si avevano più avuto notizie fino al recupero nelle acque del fiume.