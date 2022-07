Turisti giapponesi puliscono il Ponte Sisto? La verità dietro la foto

Sta spopolando la foto di alcuni giapponesi che puliscono Ponte Sisto a Roma. Alcuni pensano si tratti di turisti, ma la verità è un'altra.

La storia dei turisti giapponesi che puliscono il Ponte Sisto sta facendo il giro dei Social. Lo scatto è stato utilizzato da alcuni partiti, tra cui il Movimento 5 Stelle (M5S), per mettere in cattiva luce l’amministrazione Gualtieri.

Turisti giapponesi puliscono il Ponte Sisto a Roma? No, si tratta dell’artista Hideshi Kibi

Che dei giapponsesi stiano pulendo il Ponte che collega il centro storico della Capitale con Trilussa è vero. Ciò che invece è falso è il fatto che si tratti di turisti. A ripulire quel tratto sempre più sporco della città metropolitana di Roma è un artista giapponese noto a molti che si esibisce proprio a Ponte Sisto con la sua fisarmonica. La sua è un’azione volontaria perchè ci tiene a tenere il suo palcoscenico pulito.

Hideshi Kibi, questo il nome dell’artista, e i suoi amici hanno anche chiesto al Comune di Roma, come si apprende da Fanpage, alcuni bidoni per facilitare le operazioni. Al momento non è arrivata però nessuna risposta.

L’attacco a Gualtieri da parte del M5S

A sfruttare la foto dell’artista giapponese e dei suoi amici intenti a pulire Ponte Sisto sono stati il M5S di Roma e il politico del movimento Paolo Ferrara.

Si legge in post su Twitter: “I turisti giapponesi che puliscono Ponte Sisto a Roma fanno battere al nuovo sindaco tutti i RECORD. Il sindaco di Roma è il numero uno, roba mai vista prima”. Queste parole riportate da Ferrara sono state poi riproposte da M5S Roma.