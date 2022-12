Ubriaco danneggia le auto in sosta: fermato dai carabinieri che devono penare non poco per ricondurlo alla ragione dopo averlo intercettato

In Campania un ubriaco danneggia le auto in sosta ma alla fine viene fermato dai carabinieri.

Secondo quanto riportato dai media locali un giovane semina il panico in strada in provincia di Salerno ma alla fine viene intercettato dai militari dell’Arma che mettono fine a quella situazione di grave rischio per sé e per gli altri automobilisti che potevano incappare nelle sue traiettorie a zig zag,

Ubriaco danneggia le auto in sosta

Da quanto si apprende il giovane era in strada, in preda dell’alcol ed è stato arrestato dai carabinieri.

Tutto è successo qualche notte fa, a Scafati, tra venerdì e sabato, quando ad essere fermato è stato un residente della vicina Angri. Alla guida di una Fiat Panda l’uomo è stato “inizialmente avvertito per aver violato norme del codice della strada”. Poi però il giovane è stato fermato per aver provocato diversi danni ad automobili e cose.

Il fermo per resistenza e danneggiamento

Ma cosa è successo di preciso? Che l’uomo ha tentato di resistere all’identificazione e di “impedire il lavoro dei carabinieri”.

Per lui è scattato il fermo. Il fermato è stato messo a disposizione anche dei sanitari, che lo hanno soccorso vista la condizione precaria nella quale il primo si trovava.