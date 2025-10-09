Oggi pomeriggio, giovedì 9 ottobre, a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, un drammatico episodio ha scosso il centro del paese: un uomo ha ucciso la ex moglie di 66 anni davanti a passanti e commercianti. L’episodio, che ha avuto seguito in un bar di Turrivalignani dove l’uomo si è barricato sparando altri colpi di pistola, si è concluso dopo ore.

Uccide l’ex moglie e si barrica in un bar nel Pescarese

Paura nel pomeriggio di giovedì a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, dove una donna è stata uccisa in strada dall’ex marito. L’uomo avrebbe aperto il fuoco davanti a una farmacia, colpendo più volte la vittima al torace, per poi fuggire a bordo della sua auto. Pochi minuti dopo si sarebbe rifugiato in un bar del vicino comune di Turrivalignani, a circa quattro chilometri di distanza, dove avrebbe esploso altri colpi di pistola contro un veicolo parcheggiato, fortunatamente senza provocare feriti.

In preda all’agitazione, si sarebbe poi seduto a terra, permettendo ai carabinieri di bloccarlo e procedere all’arresto. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i militari dell’Arma e il personale del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Uccide l’ex moglie e si barrica in un bar nel Pescarese: arrestato dopo ore di tensione

La vittima è Cleria Mancini, 66 anni, sarta di Lettomanoppello, separata da tempo dal suo assassino, Antonio Mancini, 69 anni, ex detenuto e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, come riportato da Il Centro, avrebbe utilizzato una pistola risultata rubata a un agente della polizia penitenziaria nel 2011.

Dopo il fermo, è stato condotto in caserma mentre i carabinieri della Compagnia di Popoli e del Comando provinciale di Pescara hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni alla base dell’ennesimo tragico episodio di violenza domestica.