Nicholas Billingham ammazzato a coltellate in bagno, uccide il compagno, era convinta la tradisse: “Trasportare il cadavere è stato difficile”

Nel Regno Unito una donna uccide il compagno, era convinta la tradisse: “Trasportare il cadavere è stato difficile”. Una maestra è finita sotto processo per l’omicidio dell’uomo, mummificato in giardino. Davanti ai giudici ci è finita la 49enne Fiona Beal, accusata di aver cagionato la morte di Nicholas Billingham, i cui resti mummificati sono stati trovati nel giardino della loro abitazione. Il crimine è avvenuto a Northamptonshire il primo novembre 2021 ed il resti della vittima sono stati rinvenuti quattro mesi e mezzo dopo la sua scomparsa.

Uccide il compagno, era convinta la tradisse

L’imputata si proclama innocente ma la polizia ha trovato un quaderno di appunti macabri. In quei fogli la donna avrebbe annotato tutti i dettagli del suo piano omicida e sarebbe perfino arrivata al punto di scrivere: “Non è facile come si vede in televisione”, riferendosi al trasporto del corpo della vittima. E il movente? La 49enne pare fosse convinta che Billingham la stesse tradendo nuovamente, perciò lo ha ammazzato, premunendosi di inviare con il cellulare messaggi ad amici, colleghi e parenti, sostenendo di stare bene. E chi le chiedeva dove fosse Nick, Beal rispondeva che era fuggito con un’altra donna.

“Coltello, sacco della spazzatura e fascette”

Si legge nel quaderno degli orrori: “Ho fatto il bagno, ho lasciato l’acqua dentro. L’ho spinto a fare il bagno dicendogli che avremmo fatto sesso dopo. Ho tenuto il coltello nella tasca della vestaglia e poi l’ho nascosto nel cassetto accanto al letto. Ho portato anche uno scalpello, un sacco della spazzatura e delle fascette”. E ancora: “Gli ho fatto indossare una maschera per gli occhi. È stato più difficile di quanto pensassi. Nascondere un corpo è stato brutto. Spostare un corpo è molto più difficile di quanto sembri in televisione.”