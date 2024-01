Una tragedia ha avuto luogo presso la comunità di Valfloriana, dove Igor Moser, un boscaiolo di 45 anni, ha ucciso la sua ex compagna Ester Palmieri, 37 anni, prima di togliersi la vita in un casolare a Castello di Fiemme.

Scoperta dai familiari

La tranquilla comunità di Valfloriana è stata scossa da una tragica vicenda consumatasi oggi. Igor Moser, 45 anni, un boscaiolo, ha ucciso la sua ex compagna, Ester Palmieri, 37 anni, prima di togliersi la vita. La tragedia è emersa quando i familiari di Moser hanno trovato la donna senza vita in una pozza di sangue nella loro abitazione a Valfloriana. La dinamica del delitto sembra indicare che Moser abbia utilizzato un coltello per poi gettare la vittima a terra nel suo stesso sangue. Subito dopo l’omicidio, l’uomo è fuggito dal luogo del delitto, dirigendosi verso un casolare a Castello di Fiemme, dove ha messo fine alla sua vita. La coppia, secondo le prime informazioni, si trovava in una fase di separazione, il che potrebbe essere stato un fattore scatenante. I carabinieri stanno attualmente conducendo indagini per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.

Lo sconforto della comunità

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità locale, con gli abitanti di Valfloriana che cercano di venire a patti con la brutalità di un atto del genere che ha colpito così vicino a casa. La coppia lascia tre figli, con età compresa tra i 5 e i 9 anni, che ora sono stati accolti dallo zio, vicesindaco del borgo, cercando di offrire loro il supporto e la stabilità necessari in questo momento difficile.