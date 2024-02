Tragedia a Napoli dove nelle prime ore di questa mattina si è consumato un caso di omicidio-suicidio. Un uomo ha ucciso la moglie e poi si è barricato in casa: quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’appartamento hanno trovato i corpi dei due coniugi senza vita. Il marito si è suicidato.

Uomo ha ucciso la moglie e si è suicidato: il caso

Dramma a Napoli e nello specifico in via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Nel corso della mattinata di oggi, ad un tratto si sono uditi degli spari. Un uomo aveva puntato al cielo l’arma da fuoco e, uscito sul balcone di casa ha sparato più volte. Poi è rientrato nell’appartamento e si è barricato al suo interno. Le forze dell’ordine, allertate dal vicinato, si sono presentate rapidamente sul posto e hanno dovuto forzare l’ingresso della casa.

Uomo ha ucciso la moglie e si è suicidato: avevano figli

Gli agenti di polizia, dopo essere entrati dalla porta, si sono trovati di fronte ad una scena raccapricciante. I corpi dei coniugi esanimi a terra in una pozza di sangue. Secondo le prime informazioni che arrivano, pare si sia trattato di un tipico caso di omicidio-suicidio. L’arma del delitto, però, non è ancora stata trovata. La coppia aveva 3 figli, nessuno dei quali presente in casa al momento dell’aggressione: si indaga sulle cause del delitto.