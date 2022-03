“Quando alzavo la mano, indicava sempre qualcun altro per rispondere, mai me. Questo mi ha reso infelice": uccide la sua ex maestra con 101 coltellate

Orrore in Belgio dove un 37enne uccide la sua ex maestra delle elementari con 101 coltellate: alla polizia Gunter Uwents ha dichiarato di non aver mai dimenticato le “umiliazioni” subite da bambino e la tendenza dell’insegnante ad ignorarlo sempre quando in classe alzava la mano.

A morire in un modo così orribile e decisamente premeditato (ovviamente in senso clinico) la 59enne Maria Verlinden. Teatro dell’omicidio è la cittadina di Noorderwijk, vicino Anversa.

Uccide la sua maestra con 101 coltellate

Secondo il Guardian Uwents è andato a trovare a casa la sua ex maestra, chiedendole di fare una chiacchierata e, stando alle sua dichiarazioni alla polizia dopo l’arresto, sentendosi dare del “cretino”. A quel punto Uwents avrebbe infierito su di lei con un coltello mai ritrovato, menandole ben 101 fendenti.

Le indagini e la denuncia dell’amico

Un anno e mezzo dopo, con le indagini della polizia in corso sul Dna, la svolta: un amico del 37enne lo denuncia e Uwents viene arrestato. Ha spiegato agli agenti l’uomo: “Quando alzavo la mano, indicava sempre qualcun altro per rispondere, mai me. Questo mi ha reso molto infelice”. Il 37enne reo confesso è in carcere e sarà processato in tempo molto brevi a contare che ha reso confessione per omicidio aggravato.