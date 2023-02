Secondo i suoi legali, Laura Di Dio uccide la suocera con un coltello per legittima difesa. Il marito però non le crede più.

Uccide la suocera il 4 febbraio 2023 con un coltello e il marito, che prima la difendeva, adesso cambia posizione e chiede il divorzio dalla moglie.

I legali della donna sostengono ancora che l’omicidio sia avvenuto per legittima difesa.

Uccide la suocera con un coltello, il marito: “Mi madre non l’ha aggredita, voglio il divorzio”

Laura Di Dio, 32 anni, questo il nome della donna che ha ucciso la suocera, ha dichiarato agli inquirenti, dopo un lungo interrogatorio, di non aver mai voluto fare del male alla suocera. La 32enne e i suoi legali infatti stanno continuano a ribadire che la donna è stata aggredita con un coltello dalla suocera.

Per difendersi, allora, la Di Dio avrebbe utilizzato un paio di forbici. Questa versione dei fatti però non convince gli inquirenti. Laura Di Dio, infatti, nonostante i rapporti con la suocera 61enne fossero molto tesi, l’aveva invitata a casa per un caffè. Potrebbe esserci, in alcuni casi, anche l’ipotesi della premeditazione. Va però chiarito che non è questo il caso, ma sicuramente chi indaga non crede che possa trattarsi di eccesso di legittima difesa.

La posizione del marito di Laura Di Dio

Non solo gli inquirenti, ma anche Francesco Arnone, marito di Laura Di Dio, ormai crede che la madre non avrebbe mai aggredito la moglie. Inizialmente Arnone stava difendendo la moglie portando all’attenzione degli inquirenti le condizioni psicologiche della donna. Laura Di Dio soffriva infatti di depressione e rifiutava la terapia farmcologica. Adesso invece Arnone ha questa opinione: