Un ragazzo di 29 anni ha ucciso lo zio a coltellate in strada e poi si è recato nella caserma dei carabinieri per costituirsi.

Uccide lo zio a coltellate in strada e si costituisce

Un uomo di 29 anni ha ucciso lo zio di 41 anni in strada, colpendolo con diverse coltellate, al collo e al petto. Il giovane, residente a Buccinasco, si è presentato in caserma dei carabinieri e ha confessato il delitto. L’aggressione è avvenuta nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo in via Don Luigi Sturzo, nel quartiere Tessera, a Cesano Boscone.

Uccide lo zio a coltellate in strada e si costituisce: consegnata l’arma del delitto

L’uomo aggredito è stato portato in ospedale in condizioni disperate ed è morto poco dopo. Il nipote si è poi presentato in caserma e ha confessato ai carabinieri di aver accoltellato lo zio in strada, al culmine di una lite, ed è stato fermato con l’accusa di omicidio. Il 29enne ha anche consegnato l’arma del delitto agli agenti, che stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio del delitto.