Ucraina, attacco russo su Cernihiv: almeno 13 morti, decine di feriti

Roma, 17 apr. (askanews) – Si scava tra le macerie a Cernihiv, città dell’Ucraina settentrionale, dopo un attacco russo che ha ucciso almeno 13 persone e ha provocato decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli alleati a inviare più missili per contrastare gli attacchi russi, dichiarando che l’Ucraina non aveva difese aeree sufficienti per intercettare i tre missili che hanno colpito la città.

Il presidente ucraino sui suoi canali social ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe salire ulteriormente affermando che questo avrebbe potuto essere evitato se Kiev avesse ottenuto adeguati mezzi di difesa “e se la determinazione del mondo a contrastare il terrore russo fosse stata sufficiente”.

Secondo l’ultimo bilancio del servizio d’emergenza i feriti sono 61, tra cui due bambini. I soccorritori hanno detto di aver salvato tre persone dalle macerie, affermando che ci sono probabilità che ce ne siano altre intrappolate.