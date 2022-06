Ucraina, Biden invia sistemi di missili più avanzati: “Ma non per colpire la Russia”

Biden ha annunciato l'invio di sistemi di missili avanzati all'Ucraina per difendersi dagli attacchi russi ma non per colpire Mosca.

Il numero uno della Casa Bianca Joe Biden ha reso noto l’invio di missili più avanzati a Kiev, precisando che non saranno utilizzati per attaccare la Russia ma solo per difendersi dai suoi attacchi.

Zelensky: “Ogni giorno perdiamo tra i 60 e i 100 soldati”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno. “La situazione nell’Est è molto difficile. Quotidianamente contiamo qualcosa come 500 feriti in combattimento“, ha aggiunto.

Biden: “Continueremo a rafforzare fianco orientale NATO”

Sul New York Times Biden si è così espresso: “Continueremo a rafforzare il fianco orientale della Nato con forze e capacità degli Stati Uniti e di altri alleati. Proprio di recente, ho accolto con favore le richieste di adesione alla Nato da parte della Finlandia e della Svezia, una mossa che rafforzerà la sicurezza complessiva degli Stati Uniti e della regione transatlantica grazie all’aggiunta di due partner militari democratici e altamente capaci“.

Biden: “Nessun segno che Mosca voglia usare armi nucleari”

In un altro passaggio dell’editoriale, ha aggiunto che gli USA non hanno al momento alcuna indicazione che la Russia abbia intenzione di usare armi atomiche in Ucraina, sebbene la retorica di Mosca sullo spettro del nucleare sia di per sé pericolosa ed estremamente irresponsabile. “Qualsiasi uso di armi nucleari in questo conflitto su qualsiasi scala sarebbe completamente inaccettabile per noi così come per il resto del mondo e comporterebbe gravi conseguenze“, ha proseguito.

